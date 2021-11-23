Лавров обсудил с представителем Африканского союза по Африканскому Рогу кризисы в регионе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече во вторник с высоким представителем председателя Комиссии Африканского союза (АС) по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо, который находится в Москве с рабочим визитом, перспективы политического урегулирования кризисных ситуаций в этом регионе.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с ситуацией на Африканском Роге. Основное внимание было уделено задаче скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в Эфиопии. При этом была подчеркнута необходимость надежного прекращения огня с обеих сторон внутриэфиопского конфликта и восстановления гуманитарного доступа в затронутые боевыми действиями регионы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны не обошли вниманием и текущую ситуацию в Сомали, была "дана позитивная оценка усилиям" правительства страны по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения безопасности и поддержания в республике прочного гражданского мира. В то же время при обсуждении сложившейся обстановки в Судане дипломаты отметили "контрпродуктивность внешнего вмешательства во внутренние дела этой суверенной страны, проходящей непростой этап своего социально-экономического развития".

"Обасанджо, который в прошлом занимал пост президента Нигерии, поблагодарил российскую сторону за неизменное внимание к Африке и твердое следование принципу нахождения решений ее проблем силами самих африканцев при содействии международного сообщества", - добавили в МИД РФ.

Лавров в свою очередь заверил, что "государства и народы Африканского континента всегда могут рассчитывать на солидарность и поддержку России, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности".