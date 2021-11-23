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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что ЕС игнорирует жесткое обращение Польши с мигрантами

Дмитрий Полянский отметил, что польские и литовские пограничники нарушают "любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения"

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поступает бесчеловечно, игнорируя жестокое обращение польских и литовских пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников", - сказал он.

Полянский указал, что польские и литовские пограничники нарушают "любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения", а от их действий страдают женщины и дети.

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БелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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