Зампостпреда РФ при ООН заявил, что ЕС игнорирует жесткое обращение Польши с мигрантами

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поступает бесчеловечно, игнорируя жестокое обращение польских и литовских пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников", - сказал он.

Полянский указал, что польские и литовские пограничники нарушают "любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения", а от их действий страдают женщины и дети.