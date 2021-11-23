В МИД РФ назвали дезинформацией публикацию СМИ о давлении на адвокатов семей жертв MH17

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Публикация СМИ Нидерландов о том, что российские спецслужбы якобы оказывают давление на адвокатов родственников жертв крушения малайзийского Boeing, является примером классической дезинформации. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации, - отметили в дипведомстве. - В нем утверждается, что сотрудники российских спецслужб оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского Boeing. Но в этот раз журналисты то ли решили не давать волю своей, надо сказать, весьма скупой фантазии, то ли попросту ничего не придумали, поэтому примеры "запугивания" были выбраны такие: двум адвокатам показалось, что после одного из судебных разбирательств за ними по дороге ехал автомобиль; один адвокат увидел у своего дома человека в солнечных очках, который "необычно гулял".

Как подчеркнули в МИД РФ, едва ли этих свидетельств достаточно, чтобы говорить о кампании российских спецслужб. "По дорогам действительно ездят автомобили (едва ли все из них знакомы адвокатам из Нидерландов), а судить о том, насколько прогулка может быть "необычной", было бы странно само по себе. Но журналистам и их "экспертам" этого оказалось вполне достаточно", - констатировали в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на значительное снижение качества дезинформационных вбросов, тиражируемых нидерландской прессой. "Опустившись до уровня желтой бульварщины, голландские СМИ не стесняются на ходу придумывать сложные конспирологические схемы, их авторов и интересантов. То, что все эти "тайные операции" происходят исключительно в воображении голландцев, очевидно, кажется, всем", - резюмировали в МИД РФ.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.