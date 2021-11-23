Аксенов поддержал идею пригласить президента Болгарии в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение болгарской общины полуострова пригласить в регион президента Болгарии Румена Радева.

"Встретился с членом Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Республики Крым, председателем национально-культурной автономии болгар Крыма Иваном Ивановичем Абажером. <...> Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым", - сообщил глава Крыма на своей странице в сети "ВКонтакте".

Он отметил, что в Крыму будут рады болгарским гостям. "Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. <...> Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей и, конечно, лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор - Россия", - подчеркнул Аксенов.

Он также поблагодарил Абажера и всю болгарскую общину Крыма за большой вклад в развитие республики и народной дипломатии.

Высказывания Радева

Во время предвыборных теледебатов 18 ноября (22 ноября ЦИК официально объявил, что он переизбран на второй срок) Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии, и высказался за диалог между ЕС и Москвой. Он также подчеркнул, что "санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы". Отвечая на уточняющий вопрос оппонента Анастаса Герджикова на тему принадлежности Крыма, Радев подчеркнул, что "в настоящей момент Крым русский".

19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. "Глубокую озабоченность" высказыванием Радева выразило посольство США в Болгарии. Позднее в пресс-службе президента пояснили его позицию: считая, что Крым "с юридической точки зрения принадлежит Украине", Радев указал, что "в настоящее время Крым контролируется Россией, и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовым путем".

Ситуация в Крыму

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.