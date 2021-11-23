Власти России нацелены на дальнейшее сотрудничество с Управлением ООН по контртерроризму

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России приняло 17 ноября решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере $2 млн для оказания технического содействия в укреплении национального контртеррористического потенциала государств. Москва стремится к дальнейшему сотрудничеству в соответствующем направлении, говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Этот акт явился подтверждением приверженности Российской Федерации укреплению всестороннего международного сотрудничества в области противодействия терроризму при центральной координирующей роли ООН, стал свидетельством продолжения добровольно оказываемой нашей страной на регулярной основе с момента создания Управления в 2017 г. финансовой поддержки программно-проектной деятельности УКТ", - отмечается в документе.

Как указали в российском дипведомстве, среди ключевых направлений взаимодействия сторон остается реализация разработанной по предложению России инициативы по борьбе с "оружейной подпиткой" террористов в Центральной Азии, совместного плана действий по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, совместного проекта УКТ и Интерпола по борьбе с иностранными террористами-боевиками, проекта по работе УКТ с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

"Нацелены на дальнейшее сотрудничество с УКТ в целях реализации проектов технического содействия по укреплению национального контртеррористического потенциала государств", - резюмировали в МИД РФ.