Слуцкий: США вряд ли информируют страны Европы о саботаже Украиной "Минска-2"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. США своими "предупреждениями" о якобы грядущем вторжении России на Украину проверяют на прочность суверенитет стран Европы, при этом Вашингтон вряд ли информирует европейских союзников о саботаже Киевом минских соглашений. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США не смогли убедить часть стран Европы в достоверности своей информации о якобы имеющей место подготовке России к вторжению на территорию Украины.

"На самом деле Вашингтон продолжает проверять степень прочности европейского суверенитета и готовность жертвовать им ради пресловутой евроатлантической солидарности", - констатировал Слуцкий.

По его словам, представители Вашингтона вряд ли рассказывали "о том, как Украина под американским покровительством последовательно саботирует выполнение минских соглашений". Депутат в связи с этим напомнил о применении Киевом в Донбассе беспилотников и о поставках самими США вооружений, "которые потом используются в Донбассе против мирных жителей".

Слуцкий считает, что США "не нужно никакое урегулирование в ЛНР и ДНР, им важно поддерживать в активной стадии конфликт вблизи российских границ, чтобы оправдывать расширение НАТО на восток и чрезмерную активность альянса в Черном море".

"Однако это очень опасная ситуация, опасна она и для американских союзников в Европе. Уверен, что и там есть осознание реальности, далеко не все являются поклонниками антироссийской мифологии и слепо следуют в фарватере Вашингтона", - заключил глава комитета Госдумы.