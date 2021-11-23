{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров обсудил с представителем курдов ситуацию на северо-востоке Сирии

Российская сторона подтвердила готовность продолжать содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель исполкома курдского "Совета демократической Сирии" Ильхам Ахмед обсудили во вторник ситуацию на северо-востоке Сирии.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в САР с акцентом на положение в северо-восточном регионе страны. При этом особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, восстановления ее экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи нуждающимся", - говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона подтвердила готовность продолжать содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности Сирии, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны.

В тот же день консультации с Ахмедом провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссия
Эксперт: плюсы от улучшения отношений с Турцией перевесят недовольство в обществе Армении
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что ключевыми факторами в самосознании армянского общества является борьба за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века и карабахский вопрос
Читать полностью