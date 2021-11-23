Путин внес на ратификацию в Думу соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Это делается в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

О создании такой системы ПВО министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в апреле на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана. Как пояснил тогда Шойгу, стороны подготовили проект соответствующего соглашения для того, чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.