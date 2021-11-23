{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин внес на ратификацию в Думу соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

Это делается в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе, говорится в документе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Это делается в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

О создании такой системы ПВО министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в апреле на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана. Как пояснил тогда Шойгу, стороны подготовили проект соответствующего соглашения для того, чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Зампостпреда РФ при ООН заявил, что ЕС игнорирует жесткое обращение Польши с мигрантами
Дмитрий Полянский отметил, что польские и литовские пограничники нарушают "любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения"
Читать полностью