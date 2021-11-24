Захарова: слова главы МИД Швеции после визита в РФ демонстрируют ангажированные подходы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заявления главы МИД Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде по итогам ее визита в Москву вызывают недоумение и демонстрируют ангажированные подходы. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой Анн Линде в первую очередь в ее качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря сего года, а постфактум в качестве главных тем переговоров с [министром иностранных дел России] Сергеем Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы - миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России", - заявила дипломат.

Как указала Захарова, это не соответствует реальному содержанию встречи, на которой основное внимание было уделено повестке дня ОБСЕ и урегулированию конфликтов на ее пространстве.

"Налицо выпячивание ангажированных подходов главы внешнеполитического ведомства Швеции в ущерб добросовестному выполнению функций "честного брокера" в делах ОБСЕ. Это неизбежно негативно скажется на "резюме" итогов шведского председательства в этой организации", - подчеркнула она.

Лавров и Линде провели переговоры в Москве 19 ноября.