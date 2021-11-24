Гаврилов назвал маневры США в Черном море попыткой разделить ЕС и РФ "маленькой войнушкой"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны "обо всем знают, контролируют ситуацию". "Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило", - резюмировал Гаврилов.

10 ноября Минобороны РФ сообщило, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall l и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. 15 ноября Mount Whitney отбыл в Средиземное море после завершения учений.

По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны. Президент России Владимир Путин отметил, что действия западных стран в Черном море "выходят за определенные рамки".