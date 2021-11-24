Лавров: культурную самобытность народов пытаются разрушить при использовании интернета

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность различных народов при использовании интернет-технологий наблюдаются сегодня в мире. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на 37-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД РФ.

"Работать на международной арене в любых форматах сегодня непросто, так как на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира", - указал глава дипведомства.

По его словам, "серьезные вызовы" создает использование в этих целях интернет-технологий и социальных сетей. "Все такого рода факторы нам, конечно, необходимо учитывать в нашей повседневной работе", - подчеркнул он.

Лавров также обратил внимание, что "безусловным приоритетом" для развития России в культурной и образовательной сферах должно оставаться "упрочение сотрудничества" со странами СНГ. "Считаем полезным подключение субъектов РФ к инициативе по созданию в государствах Содружества сети школ с преподаванием на русском языке и по российским образовательным программам", - добавил он.