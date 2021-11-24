Депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина досрочно лишили полномочий

ТАСС, 24 ноября. Депутаты Саратовской областной думы приняли в среду большинством голосов решение о досрочном прекращении полномочий депутата шестого созыва Сергея Курихина. Поводом стали недостоверные сведения об имуществе, следует из данных, озвученных на заседании регионального парламента, трансляция которого ведется на официальном YouTube-канале.

"Постановление принимается в целом", - сказал председатель Саратовской областной думы Александр Романов, озвучивая решение депутатов по вопросу о досрочном прекращении полномочий Курихина.

Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской областной думы, депутат Алексей Антонов сообщил, что поводом для начала разбирательства стало письмо прокуратуры. Затем комиссия провела собственную проверку.

"Было установлено, что в справке не указан объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании депутата: жилой дом и помещения, используемые для хранения сейфов с денежными средствами и личными документами. По результатам обсуждения с целью выбора меры ответственности, а также с учетом неоднократного совершения Курихиным Сергеем Георгиевичем нарушений законодательства о противодействии коррупции и одновременного нарушения им нескольких требований законодательства о противодействии коррупции, комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата", - объяснил Антонов в своем выступлении.

Курихин назвал большинство оснований для лишения его статуса депутата надуманными, а также заявил о многочисленных нарушениях, допущенных при проведении проверки. "Сама фабула коррупции, которую вменяет мне комиссия, это то, что я прожил три недели - с конца августа до середины сентября - в доме моей матери со своими четырьмя несовершеннолетними детьми, мать которых болела ковидом. Вот это является коррупцией. Однако отмечу, что никакого пользования данным домом по состоянию на отчетную дату не имелось, и я не должен был указывать его в справке", - сказал он.

Курихин, как указано на сайте облдумы, является депутатом Саратовской областной думы шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №5. Он родился 13 февраля 1972 года в Саратове, имеет высшее образование по специальности "Юриспруденция". Воспитывает четырех детей. Курихин является учредителем и финансовым директором Саратовского регионального общественного фонда "Православие и современность". Депутатом Саратовской областной думы избирался в декабре 2007-го, октябре 2012-го и сентябре 2017 годов.