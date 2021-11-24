МИД РФ отметил рост интереса регионов к сотрудничеству на многосторонних площадках

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. МИД РФ отмечает рост интереса российских регионов к взаимодействию с зарубежными партнерами на многосторонних площадках и готов поддерживать их инициативы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"Констатируем неизменный рост интереса со стороны субъектов Федерации к взаимодействию на площадках СНГ, Евразийского экономического союза. Активизировалось участие регионов в их подключении к деятельности Шанхайской организации сотрудничества", - сказал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что безусловным приоритетом в культурной и образовательной сферах должно оставаться упрочение сотрудничества с ближайшими соседями России - странами Содружества Независимых Государств (СНГ). "Считаем полезным подключение субъектов Федерации к инициативе по созданию в государствах Содружества сети школ с преподаванием на русском языке и по российским образовательным программам", - добавил он.

Также глава МИД призвал максимально использовать объединительный потенциал ЮНЕСКО. "В соответствии с поручением президента продолжается работа по выявлению на территории РФ уникальных природных и культурных объектов с целью их представления для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне следующего года в Казани пройдет 45-я сессия Комитета всемирного наследия [ЮНЕСКО], она будет приурочена к 50-летию соответствующей конвенции, которая была подписана в 1972 году", - напомнил Лавров. Он отметил традиционное участие регионов РФ в подготовке календаря памятных дат ЮНЕСКО, очередной из которых будет составляться в 2022 году на 2024-2025 гг.

Министр обратил внимание и на запланированный в 2023 году конкурс на вступление в сеть творческих городов ЮНЕСКО, которая сейчас насчитывает 246 муниципалитетов из 80 стран. "Участие российских городов в данном проекте, а в нем уже принимают участие Ульяновск, Казань и Каргополь, приносит хорошую отдачу и должно, по нашему убеждению, расширяться. Будем соответствующие заявки активно поддерживать", - заверил глава дипведомства.

В целом же, резюмировал он, Министерство иностранных дел России будет приветствовать как участие регионов в имеющихся форматах гуманитарного сотрудничества, так и выдвижение ими собственных инициатив.