Песков пообещал, что большая пресс-конференция Путина пройдет до Нового года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится до Нового года, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но пока отказался назвать планируемую дату.

В беседе с журналистами в среду, отвечая на вопрос, рассматривается ли 23 декабря в качестве возможной даты большой пресс-конференции Путина, представитель Кремля заметил, что "как в эту, так и в другие [даты] тоже рассматривается". "До Нового года пресс-конференция состоится", - пообещал он.

Ранее Песков говорил, что традиционная ежегодная пресс-конференция президента пока планируется в очном формате.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

В последние годы большие пресс-конференции президента проходят в декабре, Путин таким образом подводит итоги уходящего года.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти мероприятия. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.