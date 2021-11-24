Переговоры Путина и Вучича состоятся в Сочи 25 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича состоятся в Сочи 25 ноября. На них лидеры могут обсудить международную повестку дня, взаимовыгодное сотрудничество двух стран, а также цену на газ для этой республики, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в Сочи президент будет принимать президента Вучича", - подтвердил он, говоря о планах Путина на четверг.

Представитель Кремля отметил, что это очень важные переговоры с "союзником и другом" России. "Наши двустороние отношения носят особый характер. Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия - и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - указал Песков.

Он подтвердил, что одним из вопросов может стать и цена на газ для Сербии. "Что касается газа - да, мы слышали неоднократно заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться, и можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня", - сообщил представитель Кремля.

Также лидеры могут обсудить борьбу с ковидом, ситуацию на Балканах, которая является "не самой простой", уточнил Песков."И в целом [состоится] обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожна", - подытожил он.