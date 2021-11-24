В Кремле считают "Саммит за демократию" попыткой США провести новые разделительные линии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящий в декабре "Саммит за демократию" попыткой США создать новые разделительные линии и подчеркнул, что Россия негативно относится к этому мероприятию.

"Мы негативно относимся, безусловно, к предстоящему мероприятию. Это не что иное, как попытка все-таки провести новые разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", - сказал Песков в среду журналистам.

По его словам, такая позиция США несколько оторвана от реальности. "Это совершенно не коррелирует с общими настроениями в мире. Все больше стран все-таки предпочитают сами решать, как им дальше жить, не оглядываясь ни на кого, но тем не менее такие попытки в Соединенных Штатах предпринимаются", - добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Вашингтон пытается навязывать другим странам свое представление о демократии и приватизировать этот термин. "Они пытаются приватизировать слово "демократия". То есть [в их представлении] демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет", - заключил он.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организуемый США "Саммит за демократию" нацелен на то, чтобы "разделить людей, страны на демократические и недемократические". По его мнению, приглашая страны на такое мероприятие, США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".