Песков считает аргументированными слова Патрушева о том, что "на Украине может полыхнуть"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что "на Украине может полыхнуть", является аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, которыми располагает Совет безопасности России. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью "Аргументам и фактам" во вторник Патрушев заявил, что в условиях, когда Украина фактически оказалась под протекторатом Запада, ее экономика была разрушена, а общество - доведено до бесправия, в стране "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. И вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения", - сказал Песков, комментируя заявление Патрушева.

Сам Песков отказался делать соответствующие прогнозы. "В данном случае я не думаю, что я должен и могу заниматься каким-то прогнозированием. Это не является задачей наших с вами собраний", - сказал он.