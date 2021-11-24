Дмитрия Волошина вновь избрали главой Химок

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Химки избрал главой округа Дмитрия Волошина, который руководит муниципалитетом с 2016 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"24 ноября 2021 года в городском округе Химки Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Волошин Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в соответствии с действующим законодательством глава городского округа Химки избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Волошин возглавил городской округ Химки в 2016 году.