В Думе увидели противоречие в словах главы МИД Румынии о "российской угрозе" в Черном море

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску о "российской угрозе" на Черном море, напомнил об активности в этом регионе стран НАТО, в том числе нечерноморских.

"Внимательно изучив высказывания главы МИД Румынии, мы бы хотели, чтобы США и их союзники прислушались к просьбе Богдана Ауреску относительно присутствия в Черном море кораблей нечерноморских государств. Ведь, глава румынского МИД говорит о том, что нужно не позволять третьим игрокам использовать Черное море как инструмент влияния и дестабилизации", - сказал Картополов.

"Мы хотели бы обратить внимание на то, что только за этот год в Черном море присутствовало несколько десятков боевых кораблей стран НАТО, не имеющих отношения к Черному морю", - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Польши Збигнев Рау провели консультации, по итогам которых заявили об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море. В частности, Ауреску отметил, что "важно рассматривать восточный фланг НАТО в его целостности, увеличить военное присутствие альянса в регионе и не позволять третьим игрокам использовать Черное море как инструмент влияния и дестабилизации".