В Госдуму поступило более 120 тыс. обращений по законопроектам о QR-кодах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 120 тыс. официальных обращений поступило в адрес Госдумы и депутатов по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, они внимательно изучаются, как и комментарии в соцсетях. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"В адрес Государственной думы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей", - отметил Володин.

Спикер напомнил, что законопроекты "направлены в рассылку до 14 декабря в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации", важно их всесторонне обсудить. "У граждан, законодателей, регионов, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения", - подчеркнул он.

"По этим вопросам нам предстоит диалог с правительством - инициатором законопроектов о QR-кодах. Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета - по безопасности, охране здоровья и транспорту - провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями правительства пройдут и во всех фракциях", - продолжил Володин.

Председатель Госдумы указал на то, что депутатам "важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан", о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. "Каким будет решение - покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу", - резюмировал он.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.