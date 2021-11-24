"Единая Россия" приостановила членство главы "Газпром газораспределение Краснодар" Руднева

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Президиум регионального политсовета в Краснодарском крае партии "Единая Россия" приостановил членство в партии Алексея Руднева в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщили журналистам в региональном отделении в среду.

Ранее в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.

"Президиум регионального политсовета приостановит членство в "Единой России" Алексея Руднева. Соответствующее решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В случае, если вина будет доказана, последует исключение из партии", - говорится в сообщении регионального отделения партии.

Руднев также является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края пятого и шестого созывов.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, участники преступной группы в общей сложности получили более 20 млн рублей от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Пресечь их противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.