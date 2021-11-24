Главы МИД Армении и России обсудили урегулирование карабахского вопроса

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на армяно-азербайджанской границе и переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом в среду сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Главы МИД Армении и России обсудили вопросы урегулирования карабахского вопроса. Стороны отметили важность решения вопроса путем мирного урегулирования в рамках мандата минской группы. Арарат Мирзоян представил ситуацию, созданную недавней агрессией Вооруженных сил Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении", - говорится в сообщении.