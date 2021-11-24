МИД России поддержал проведение форума "Сочинский диалог" в 2022 году в Калужской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. МИД России поддержал предложение властей Калужской области провести в 2022 году в регионе заседание российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Наше предложение о проведении в Калуге в 2022 году заседания российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог" поддержал МИД России", - написал Шапша по итогам своего выступления на Совете глав субъектов России при МИД РФ, посвященном развитию культурных связей российских регионов с зарубежными партнерами.

15 мая 2019 года в Сочи состоялось учредительное заседание российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Среди основных задач форума - содействие обмену мнениями и идеями между гражданами и видными деятелями различных сфер общественной жизни, в том числе культуры, образования, экономики, науки, реализация наиболее востребованных проектов, предлагающих решение волнующих общество проблем.