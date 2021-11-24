Лавров осудил попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию на Кубе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в среду с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом осудил непрекращающиеся попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Острове Свободы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с Кабрисасом.

"Сергей Викторович Лавров решительно осудил непрекращающиеся попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Острове Свободы по лекалам "цветных революций". Выражена готовность и далее оказывать всестороннюю поддержку Кубе в русле тесных дружественных отношений между нашими странами и народами", - сообщили в дипведомстве.

В ведомстве отметили, что стороны в традиционном для двусторонних отношений доверительном и конструктивном ключе обсудили актуальные вопросы укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

"Состоялся предметный обмен мнениями по стержневым элементам международной и региональной повестки дня. Подтверждена твердая позиция обеих стран в отношении неприемлемости применения односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права", - информировали в МИД РФ.

Кроме того, на встрече была "отмечена важность наращивания совместных усилий в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

Кабрисас находится в Москве с рабочим визитом.