Грызлов: Киев демонстрирует деградацию своей позиции по вопросу урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания.

По его словам, "украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность".

"Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный Комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом. Это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта", - заявил он по итогам заседания контактной группы.

Делегация Украины по-прежнему блокирует работу контактной группы по урегулированию в Донбассе по всем направлениям, заявил Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры", - сказал он. - Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям".

Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе, добавил Грызлов.

"Украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия. Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия", - заявил он.

