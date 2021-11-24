Новому почетному консулу России в Андорре вручили консульский патент от имени Лаврова

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Посол России в Испании Юрий Корчагин вручил почетному консулу РФ в Андорре Нарсису Сосиасу Томасу консульский патент от имени главы российского МИД Сергея Лаврова. Церемония состоялась в среду в диппредставительстве РФ в Мадриде.

"Посол России в Испании Юрий Корчагин вручил недавно назначенному почетному консулу Российской Федерации в городе Андорра-ла-Велья Нарсису Сосиасу Томасу, с определением ему в качестве консульского округа всей территории Княжества Андорра, консульский патент от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экзекватуру от имени министра иностранных дел Андорры Марии Убак Фонт", - отметили в диппредставительстве.

На церемонии Корчагин пожелал новому почетному консулу успеха в работе и выразил уверенность в том, что помимо защиты законных прав и интересов российских граждан, проживающих в Андорре, и оказания им необходимой помощи и содействия в рамках его полномочий Сосиас Томас будет способствовать развитию российско-андоррских отношений, укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами.

"Я хочу поблагодарить за доверие, которое мне было оказано", - сказал новый почетный консул, назвав Россию своей "второй родиной по профессиональным и личным причинам". "Это большая честь для меня, а также важный вызов", - добавил Сосиас Томас.