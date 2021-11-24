Полянский назвал неприемлемыми для РФ идеи, ущемляющие право вето в СБ ООН

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Любые идеи, ведущие к ущемлению права вето в Совете Безопасности ООН, для России неприемлемы. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его состава.

"Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето. Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что страны - члены ООН пока не могут выработать универсального решения по реформе Совета Безопасности, которое могло бы удовлетворить большинство из них. "Не вызывает сомнений, что реформа Совета Безопасности ООН давно назрела. Ведущиеся переговоры демонстрируют искреннее желание подавляющего числа государств-членов найти оптимальную модель реформирования СБ. В то же время очевидно, что универсальное решение, которое могло бы удовлетворить всех или хотя бы почти всех, пока не просматривается", - сказал он.

Полянский отметил, что в деле осуществления реформы Совета Безопасности ООН спешка недопустима, поэтому Россия выступает против введения каких-либо искусственных сроков. Он указал, что также нельзя пытаться решить данный вопрос путем простой постановки его на голосование, поскольку реформа должна удовлетворять ожидания всех членов всемирной организации. "При этом мы готовы рассмотреть любой разумный вариант расширения состава Совета Безопасности, включая основанное на компромиссе т. н. промежуточное решение, если он будет опираться на самое широкое согласие в ООН", - добавил он.

Реформа Совета Безопасности ООН обсуждается более десятилетия. Россия признает необходимость перемен, однако подчеркивает, что они должны быть осуществлены таким образом, чтобы не ухудшить ситуацию в сфере глобальной безопасности.