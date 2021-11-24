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Минобороны РФ: истребители ВВС Израиля нанесли из Ливана ракетный удар по Сирии

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, уничтожено десять ракет
Истребитель F-16 ВВС Израиля TREUTERS/Baz Ratner, архив
Описание
Истребитель F-16 ВВС Израиля
© TREUTERS/Baz Ratner, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли из воздушного пространства Ливана удар управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. В результате израильских авиаударов ранение получил сирийский военнослужащий. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс", - сказал Кулить.

По его словам, дежурными силами ПВО Вооруженных сил Сирии из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет. "В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, ранение получил один сирийский военнослужащий", - уточнил контр-адмирал.

Он добавил, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, а также артиллерийского обстрела, произведенного из района Мадждалайа в районе населенного пункта Дадих, ранены два сирийских военнослужащих.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил Кулить.

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