Постпред РФ: действия Ирана в ядерной области все больше отклоняются от параметров СВПД

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Тегерана, которая все больше отклоняется от параметров, согласованных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Деятельность ИРИ (Исламская Республика Иран - прим. ТАСС) в ядерной области все больше отклоняется от согласованных в СВПД параметров. <...> Вместе с тем мы обеспокоены дальнейшим качественным и количественным расширением масштабов ядерной программы ИРИ", - говорится в распространенном МИД РФ заявлении Ульянова.

В связи с этим постпред призвал к "срочному исправлению ситуации" и изучению причин, по которым Иран предпринял отклонение от ядерной сделки. "Необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона на ИРИ", - сказал дипломат.

По мнению Ульянова, единственным путем решения проблемы являются переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Вместе с тем постпред призвал их участников "не начинать диалог с чистого листа". "Такой подход позволит обеспечить динамичное продвижение в переговорах в интересах оперативного восстановления СВПД в изначальных рамках без довесков и изъятий", - резюмировал дипломат.