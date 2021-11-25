Путин и Вучич на переговорах в Сочи обсудят цену на газ для Сербии и ситуацию на Балканах

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в четверг проведут переговоры в Сочи.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается, что лидеры также обсудят борьбу с распространением коронавируса и международную повестку дня. Они в том числе обменяются мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования.

Как предполагается, еще одной темой встречи станет цена на газ для Сербии. По мнению Белграда, именно газовый вопрос, обстановка на Балканах и конкретные проекты экономического взаимодействия двух стран станут центральными темами предстоящих переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что это будет очень важная беседа с "союзником и другом" Москвы. "Наши двусторонние отношения носят особый характер. Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия - и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - указывал он.

Газовый вопрос

Предстоящие переговоры Путина и Вучича на протяжении последних недель являются главной политической темой в Сербии и на Балканах. Сербский лидер не скрывает, что встреча с российским коллегой станет определяющей для дальнейшего экономического развития этой страны. Действующий договор на поставки российского газа в Сербию по цене $270 за 1 тыс. куб. м истекает в конце года. От того, какую цену республика получит по новому соглашению, будут зависеть темпы экономического развития Сербии, поскольку иностранные инвестиции в сербскую экономику, показавшую в этом году рост на уровне 7,5%, напрямую зависят от газификации страны.

Кроме того, переговоры Вучича с Путиным, результативность которых в Сербии будет измеряться уровнем цены на российский газ, могут оказать значительное влияние на политический рейтинг сербского лидера перед предстоящими 3 апреля 2022 года президентскими выборами. В этой связи Сербия как страна не присоединившаяся к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада, а также декларирующая свой военный нейтралитет и отказывающаяся вступать в НАТО, надеется на особое отношение со стороны России.

Она готова заключить новое долгосрочное соглашение с возможностью закупки 3 млрд куб. м российского газа ежегодно на протяжении 10 лет. При этом сербская сторона стремится учитывать тот факт, что ее внутреннее потребление газа ежегодно увеличивается вследствие роста промышленности, и старается обеспечить возможность покупки дополнительных объемов по низким ценам. В качестве первого предложения Белград получил от Москвы цену $780-790 за 1 тыс. куб. м., но, по словам Вучича, экономика страны не сможет это выдержать.

Сербские эксперты в области энергетики высказывали осторожные прогнозы, что цена на российский газ для республики будет ниже $450 за 1 тыс. кубометров. В то же время все надежды эксперты и политики возлагают на "добрую волю" российского лидера.

"Для нас ключевой вопрос - газ, у нас запасы газа сейчас 128 млн куб. м., цена газа для нас имеет решающее значение. Я попрошу президента Путина пойти нам навстречу. Я очень волнуюсь, я хорошо знаю Путина, поэтому не могу сказать, что боюсь, у нас хорошие отношения, но волнуюсь. Я буду бороться за интересы нашей страны и буду просить президента Путина пойти нам навстречу", - заявлял и сам сербский президент.

Ситуация на Балканах

Как отмечал Вучич, он также намерен подробно обсудить с Путиным ситуацию в Балканском регионе. Во-первых, это растущее напряжение вокруг Косова и Метохии, где на протяжении осени дважды резко обострилась обстановка из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего обострения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Во-вторых, постоянную озабоченность сербской стороны вызывают все более явно высказываемые намерения Приштины объединиться с Албанией. Такой ход властей непризнанного Косова практически лишил бы Сербию надежды на возвращение своей территории. В этой связи Вучич будет координировать свои действия с Москвой для разработки новой стратегии защиты сербского Автономного края Косово и Метохия, а также противодействия идее создания "Великой Албании" на Балканах.

В-третьих, все больше накаляется обстановка в Боснии и Герцеговине (БиГ), половину населения которой составляют сербы, проживающие в энтитете Республика Сербская. На протяжении последних десятилетий Высокие представители в Боснии и Герцеговине многократно нарушали Дейтонские соглашения с целью увеличения роли боснийского энтитета (Федерация Боснии и Герцеговины). Ситуация обострилась после решения уходящего Высокого представителя Валентина Инцко ввести в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет отрицания геноцида и прославления военных преступников в Сребренице в 1995 г. В ответ руководство Республики Сербской отказалось признавать нового Высокого представителя Кристиана Шмидта, назначенного без одобрения СБ ООН, а также отказалось принимать участие в работе властных органов БиГ и заявило о намерении восстановить собственную армию.

Поставки вакцин от ковида

Еще одним пунктом переговоров станет вопрос поставок в Сербию российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", обсуждение которого ведется с февраля 2021 года. Как заявил ранее сербский министр, отвечающий за инновации и технологии, Ненад Попович по итогам встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Дубае, Сербия в настоящий момент проводит процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей этот препарат.

В настоящее время Сербия также производит российскую вакцину "Спутник V" в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

"Точка кипения"

Вучич также заявлял о намерении обсудить с Путиным проект "Точка кипения", который прорабатывается Россией и Сербией на протяжении последних трех лет. В ходе встречи 17 января 2019 года в Белграде Вучич уже просил российского президента помочь Сербии с его реализацией.

Пространства коллективной работы "Точка кипения", созданные при поддержке Агентства стратегических инициатив в нескольких регионах России, предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

Пакет соглашений

Предполагается, что лидеры также подпишут на встрече пакет двусторонних соглашений, которые повысят товарооборот между двумя странами.

Ключевым документом станет стратегическая сербско-российская программа экономического развития с 2021 по 2026 годы. Кроме того, ожидается и подписание двух документов, которые позволят имплементировать межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве Центра высоких технологий и инноваций на территории Сербии для медицинского, научного, сельскохозяйственного, промышленного и общественного развития.

Согласованы последние детали договора по предприятию "Петрохемия" (HIP Petrohemija), заинтересованность в покупке которого ранее проявляла "Газпром нефть" и вопрос приватизации которого обсуждался в ходе заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству 7 октября в Златиборе (Сербия).

Предыдущие визиты

До этого Вучич пять раз посещал Россию с визитом в качестве сербского президента. Первая такая поездка состоялась в декабре 2017 года. На переговорах, которые прошли в Москве 19 декабря и велись на русском языке, обсуждались в том числе темы экономического и военно-технического сотрудничества, был решен ряд газовых вопросов.

Пятый визит Вучича в Россию состоялся 23-24 июня 2020 года. Тогда он принял участие в торжественных мероприятиях в российской столице по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня.

Путин же в последний раз посещал Сербию еще до пандемии, в январе 2019 года. Возможность нового визита президента РФ в эту страну обсуждается с прошлого года. Вучич неоднократно приглашал российского коллегу в Сербию, однако из-за распространения коронавируса эта поездка откладывалась. Песков ранее заверял, что сроки визита Путина в республику будут согласованы очень быстро, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Российский президент неоднократно указывал на то, что между Москвой и Белградом сложились особые отношения, которые "имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу, духовную общность, традиции поддержки и взаимопомощи". В то же время, отмечал Путин, Россия и Сербия выстраивают весьма прагматичное взаимодействие, которое развивается по всем направлениям.