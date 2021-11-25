Мишустин в четверг примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 25 ноября, примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 25 ноября 2021 года в режиме видеоконференции", - сообщили в кабмине.

Планируется, что главы правительств обсудят широкий круг вопросов развития взаимодействия в рамках организации, при этом особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Председательствовать на заседании будет премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров Казахстана, заседание изначально планировалось провести в столице республики очно, однако позже было принято решение организовать его в режиме видео-конференц-связи. Во встрече примут участие главы правительств России, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан будут представлены министрами иностранных дел. Белоруссия, Иран и Монголия, которые являются государствами-наблюдателями, также подключатся к работе. По приглашению председательствующего в мероприятии примет участие Туркменистан.

В заседании будут участвовать генеральный секретарь организации, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, руководители Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

Борьба с коронавирусом

Особое внимание будет уделено теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции и преодоления негативных социально-экономических последствий пандемии в рамках реализации плана совместных рекомендательных мер ШОС.

"Одной из приоритетных тем остается сохранение жизни и здоровья населения в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Важным инструментом взаимодействия стал выработанный в 2020 году в ходе российского председательства в ШОС комплексный план по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона", - подчеркнули в аппарате правительства, уточнив, что эту проблематику планируется обсудить в середине декабря в Санкт-Петербурге на очередном совещании руководителей глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Экономическое сотрудничество и гуманитарные связи

В аппарате правительства РФ уточнили, что будут рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в рамках программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и программы "Зеленого пояса", предусматривающей внедрение современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Кроме того, планируется выработать дальнейшие скоординированные шаги в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспорт, логистика, инфраструктурная взаимосвязанность, сельское хозяйство, промышленность, продовольственная безопасность, а также обсудить вопросы цифровой трансформации, внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития удаленных территорий.

"Развитию экономического сотрудничества будет способствовать деятельность созданного в этом году механизма Совещаний министров энергетики и промышленности, а также эффективно работающих Делового совета, Межбанковского объединения и Молодежного совета ШОС. Министерства финансов и банковские структуры готовят проект дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов объединения. Важной площадкой становится созданный по инициативе России Форум глав регионов ШОС", - отметили в аппарате кабмина.

Участники заседания заслушают отчеты руководителей постоянно действующих органов организации - Делового совета и Межбанковского объединения. Предполагается рассмотреть ряд финансовых и организационных вопросов, а также утвердить бюджет ШОС на 2022 год. Согласованные позиции государств - членов ШОС найдут отражение в итоговом коммюнике.

В российском кабмине сделали акцент на том, что двадцатый юбилей организации был ознаменован активным продвижением культурных и гуманитарных связей между странами - участниками ШОС. В течение года состоялись Медиафорум, Форум женщин, Туристический форум, Фестиваль культуры и другие мероприятия. По инициативе российской стороны в октябре 2021 года в Туле был проведен первый по счету музейный форум ШОС.

Казахстанское председательство

Как подчеркнул посол по особым поручениям, национальный координатор Казахстана по вопросам организации Али Ерлик, в республике, председательствующей в этом году в организации, высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и регионального сотрудничества. Он напомнил, что со дня создания организации Казахстан выдвинул в ее рамках множество различных инициатив, проектов, документов и программ.

В частности, по предложению страны были реализованы такие значимые инициативы, как подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств - членов ШОС по пограничным вопросам, принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года, программы ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, программы по продовольственной безопасности, а также проведение антинаркотической операции "Паутина" в 2019-2020 годы.

Как отметил Ерлик, для Казахстана основными приоритетами членства в ШОС являются содействие укреплению региональной безопасности, развитию экономического сотрудничества, раскрытию и реализации транзитно-транспортного потенциала региона, а также углубление гуманитарных связей между государствами-членами.

В следующем году Казахстан передаст председательство в Совете глав правительств государств - членов ШОС Китайской Народной Республике.