Дума рассмотрит вопрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора. Как пояснил в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела, генпрокурор просит Госдуму "дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий".

Кроме того, генпрокурор просит Госдуму снять неприкосновенность с Рашкина для привлечения его к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по части 2 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

О деле

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.

Сам Рашкин ранее заявлял, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.