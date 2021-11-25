Посол РФ в Киргизии опасается сокращения сферы применения русского языка в республике

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Посол России в Киргизии Николай Удовиченко выразил опасения относительно возможного сокращения сферы применения русского языка в республике после принятия нового закона "О государственном языке". Об этом он написал в четверг на своей странице в Instagram. "Внимательно отслеживаем ситуацию с проектом нового закона "О государственном языке Кыргызской Республики", вокруг которого в обществе уже развернулись бурные дискуссии. Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан", - отметил глава российского диппредставительства.

Он призвал киргизские власти более внимательно относиться к вопросу применения русского языка в стране. "Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли от этого отказываться?" - написал Удовиченко.

По инициативе правительства в Киргизии Национальной комиссией по государственному языку разработан новый проект закона "О государственном языке", который в ближайшее время будет передан на рассмотрение национального парламента. Законопроект предусматривает сокращение сферы применения русского языка в республике, который имеет официальный статус.

В частности, в проекте отмечается, что обслуживание потребителей в республике должно будет осуществлять на государственном киргизском языке. Правда при этом разрешено в отдельных случаях пользоваться и другими языками, которые являются "приемлемыми для обеих сторон". Новый закон также предполагает обязательное знание киргизского языка практически всеми государственными и муниципальными служащими. В этот список в том числе включены депутаты всех уровней, работники сферы юриспруденции, педагоги и преподаватели, а также медики.

Помимо этого предлагается увеличить с 50 до 70% трансляцию передач на киргизском языке на телеканалах страны. Согласно данным социологических опросов, русским языком в Киргизии, в которой проживают почти 6,7 млн человек, владеют около 40-50% населения, его применение наиболее широко используется в столице и прилегающей к ней Чуйской области. В остальных шести областях подавляющее большинство населения использует киргизский язык.