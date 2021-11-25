Лавров: в мусульманских странах остро стоит задача недопущения этнической нетерпимости

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Задача недопущения религиозной и этнической нетерпимости остро стоит в мусульманских странах. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к организаторам и участникам VI заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир".

"Большой интерес представляют предложения членов Группы по предупреждению и урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций в мусульманских странах. Остро стоит задача недопущения религиозной и этнической нетерпимости", - отметил министр.

Участникам заседания в Джидде, продолжил Лавров, предстоит рассмотреть возможные действия по укреплению международного сотрудничества. Он подчеркнул, что при содействии Организации исламского сотрудничества Россия и мусульманские страны сближаются по ряду мировых проблем. "Сегодня в Джидде вам предстоит дать комплексную оценку состояния и перспектив отношений России с исламским миром, рассмотреть инициативы, направленные на укрепление международного гуманитарного и культурного сотрудничества, продвижение диалога религий и цивилизаций", - сказал он.

Также Лавров выразил благодарность руководству Саудовской Аравии за организацию мероприятия, а также за поддержку целей Группы стратегического видения.

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.