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Песков: начало переговоров Путина и Вучича предполагает расширенный обмен заявлениями

Встреча глав государств начнется после 13:00 мск

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Начало переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи в четверг предполагает расширенный обмен заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, встреча глав государств начнется после 13:00 мск, пресс-конференции по итогам переговоров не планируется. "Мы сейчас этого не делаем", - пояснил Песков, имея в виду ограничения, связанные с противоэпидемической обстановкой.

"В начале беседы будет расширенный обмен заявлениями", - отметил он.

По словам Пескова, переговоры президентов России и Сербии продолжатся в формате рабочего завтрака. "У президента сегодня в середине дня запланированы контакты с коллегой из Сербии. Вучич с рабочим визитом в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил о том, что встреча состоится в Сочи. "Будут переговоры, которые продолжатся в формате рабочего завтрака", - добавил Песков.

Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, на встрече Путина и Вучича планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что лидеры обсудят борьбу с пандемией и международную повестку дня, а также обменяются мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования.

Как предполагается, еще одной темой встречи Путина и Вучича станет цена на газ для Сербии. По мнению Белграда, именно газовый вопрос, обстановка на Балканах и конкретные проекты экономического взаимодействия двух стран станут центральными темами предстоящих переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПесков, Дмитрий Сергеевич
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