Лавров и Шойгу встретятся с коллегами из Индии в формате "2+2" 6 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведут 6 декабря в Нью-Дели переговоры с индийскими коллегами в формате "два плюс два". Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Шестого декабря министр иностранных дел Сергей Лавров вместе с министром обороны нашей страны Сергеем Шойгу проведут в Нью-Дели переговоры со своими индийскими коллегами. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в формате "два плюс два" с партнерами из Индии", - сказала она.

Захарова отметила, что предметом разговора глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран станут ключевые региональные и международные сюжеты. "В том числе ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, афганское, сирийское досье. Также планируется, что они обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на таких площадках, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - прим. ТАСС) и РИК (Россия - Индия - Китай - прим. ТАСС)", - добавила она.

По словам официального представителя МИД, консультации в подобном формате планируют организовывать на регулярной основе поочередно в России и Индии.