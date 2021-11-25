Захарова: отчеты СММ ОБСЕ доказывают факт наступления Украины в Донбассе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях украинских вооруженных сил в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Отчеты СММ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", - сказала она.

Захарова уточнила, что, по оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.