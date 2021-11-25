Захарова: попытки США определять демократическую повестку в мире выглядят жалко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Попытки США определять, кто достоин называться демократией, выглядят жалко на фоне проблем с правами человека в самих Соединенных Штатах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя организуемый Вашингтоном "Саммит за демократию".

"США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто недостоин. Выглядит это, конечно, цинично, я бы сказала, что это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и прав человека в самих Соединенных Штатах Америки, да и в целом на Западе", - констатировала она.

По словам дипломата, "Саммит за демократию" имеет конфронтационную направленность и нацелен на реидеологизацию международных отношений.

"Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на реидеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах", - сказала она.

По ее словам, США вновь собирают "клуб по интересам" для противостояния странам, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада и свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь России и Китаю. "Эту борьбу собираются вести прежде всего при помощи вмешательства во внутренние дела независимых, суверенных государств под такими предлогами как противодействие коррупции, защита прав человека, обеспечение демократических стандартов", - отметила она.

Захарова добавила, что инициатива по проведению саммита является элементом стратегии США по подрыву роли ООН и сколачиванию в рамках универсальных форматов, прежде всего на базе Группы семи (G7) и НАТО, коалиций единомышленников.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий.