МИД РФ призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия призывает страны Запада пересмотреть ограничительные меры в отношении белорусской авиации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем страны Запада пересмотреть свои подходы и отменить свои неправомерные ограничительные меры, которые они ввели против белорусской авиации. Нужно иметь хотя бы какую-то честь", - сказала она.

Ранее Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) сообщил, что отложил рассмотрение отчета по инциденту с бортом Ryanair до 2022 года "в основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных уточнений". Изначально ожидалось, что итоговый доклад Комиссии ICAO по установлению фактов в связи со случаем посадки этого самолета в аэропорту Минска будет опубликован 12 ноября. Его рассмотрение запланировано на 225-й сессии Совета ICAO, которая начнет работу в январе 2022 года.

"Происходящее наводит на вполне определенные выводы: тем, кто ввел санкции против Белоруссии, по-прежнему не удается найти убедительные доводы в оправдание своей политики в отношении Минска. Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ICAO", - указала дипломат.

Со своей стороны Москва рассчитывает на объективность и беспристрастность членов группы, подчеркнула Захарова. "На этом фоне белорусская сторона неизменно проявляет заинтересованность в сотрудничестве с ICAO, готовность к открытому диалогу, причем делает это с первых минут инцидента", - отметила она.

После инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.