Лавров 8 декабря встретится с генсеком ОЧЭС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 декабря примет в Москве генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Михаэля Христидиса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Восьмого декабря состоится рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Организации черноморского экономического сотрудничества", - сказала она.

Дипломат добавила, что в Москве глава ОЧЭС также проведет консультации с российскими депутатами, деловыми кругами и заинтересованными партнерами. "В ходе контактов имеется в виду обсудить широкий круг актуальных вопросов деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества, включая предстоящее полугодовое председательство России в ОЧЭС и ее парламентской ассамблее, а также планы проведения саммита стран - членов указанной организации по случаю ее 30-летия в будущем 2022 году", - резюмировала она.