Россия заявляет категорический протест против экстрадиции Дениса Казначеева в США

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия заявляет категорический протест против экстрадиции в США россиянина Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств, после решения суда в ФРГ, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы заявляем категорический протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США", - сказала она.Также Захарова акцентировала внимание на влиянии возможной экстрадиции Казначеева в контексте отношений между Москвой и Берлином, заявив, что в случае выдачи россиянина властям США Берлин станет "соучастником серьезной антироссийской акции".

"Это будет учтено российской стороной при выстраивании взаимодействия с ФРГ по конкретным, интересующим Берлин вопросам", - сказала она.

Она отметила, что российские правоохранители не получали из США никаких обращений, связанных с предполагаемой преступной деятельностью россиянина. По оценке официального представителя МИД РФ, преследование властями США ряда российских граждан, таких как Виктор Бут, Константин Ярошенко, а также Денис Казначеев, осуществляется из политических целей.

"Мы рассматриваем это не иначе как политические похищения, которые направлены на демонстрацию американским государством самоприсвоенного <...> права сильного", - сказала Захарова.

В ноябре Апелляционный суд в Германии постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Ранее сообщалось, что Казначеев, по данным американских правоохранительных органов, используя теневую сеть "Даркнет" и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов. 29 мая он был арестован в Берлине. США требуют его экстрадиции.