Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оказание Россией гуманитарной помощи Афганистану будет продолжено после доставки в эту страну первой партии груза. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 ноября, как вы знаете, спецрейсом министерства обороны нашей страны в Кабул была доставлена первая партия российского гуманитарного груза. Это продовольствие, товары первой необходимости. Вес составил 36 тонн. Оказание Россией гуманитарной помощи афганскому населению будет продолжено", - сказала Захарова.

Как отметила дипломат, сейчас в Афганистане уделяется особое внимание нормализации гуманитарной обстановки. "Временное правительство гарантировало беспрепятственный доступ сотрудников гуманитарных миссий, в том числе женщин, к нуждающемуся в помощи населению", - добавила она.

Восстановление в Карабахе

Россия предпринимает все усилия для восстановления экономических и транспортных связей в Карабахе, заявила Захарова.

"Мы предпринимаем все шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание, конечно, сконцентрировано сейчас на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей [в Карабахе]", - отметила она.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. В соответствии с ним азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.