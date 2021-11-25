МИД РФ держит на контроле ситуацию с россиянином, обвиненным в шпионаже в Дании

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МИД РФ держит на особом контроле ситуацию с российским ученым Алексеем Никифоровым, обвиненным в шпионаже в Дании, заявила на брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Министерство иностранных дел России держит ситуацию с Алексеем Никифоровым на особом контроле, будет добиваться его досрочного освобождения. Посольство России в Дании продолжает оказывать российскому гражданину всю необходимую консульско-правовую помощь", - отметила дипломат.

По ее словам, решение датского суда оставить в силе приговор россиянину, осужденному на три года лишения свободы, создало "опасный прецедент: теперь российские ученые в Дании рискуют стать жертвами подобной охоты на российских граждан со стороны датских спецслужб".

"Хотя больше всего это, конечно, похоже на уже имевшую [место] в историческом контексте охоту на ведьм, - добавила Захарова. - Вынуждены констатировать, что датское правосудие продемонстрировало полное нежелание рассматривать это дело беспристрастно, неполитизировано".

Она подчеркнула, что суд в Дании проигнорировал представленные адвокатом доводы российского гражданина о безосновательности предъявленных обвинений, "следуя в русле русофобского курса нынешнего руководства страны". "Вообще складывается впечатление, что официальный Копенгаген просто бездумно рушит те немногие области двусторонних отношений, где еще намечалась позитивная динамика, в частности научно-техническое взаимодействие", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Западный апелляционный суд Дании 17 ноября оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже.

Ранее Никифоров обжаловал решение суда Ольборга от 10 мая, приговорившего его к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в апреле в течение семи дней в закрытом режиме. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали также в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.