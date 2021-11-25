МИД РФ призывает Польшу принять меры по прекращению применения силы к беженцам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия призывает власти Польши предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения неправовых, силовых действий в отношении людей, которые пришли туда [на границу] точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений, - сказала она. - Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий".

Как добавила Захарова, Россия ожидает от Польши "проведения досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.