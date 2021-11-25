Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане вызывает озабоченность, важно не допустить гуманитарной катастрофы в этой стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Обостряются региональные конфликты. Серьезную озабоченность вызывает положение дел в Афганистане, который переживает острый социально-экономический кризис. Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи. Он добавил, что другие государства ШОС также оказывают поддержку афганскому народу.

"В наших общих интересах - обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства, чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона. Но, безусловно, главную ответственность за постконфликтное восстановление должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии", - заявил Мишустин.

Говоря о международной повестке дня, глава российского кабмина отметил, что за последние несколько лет мир столкнулся с глубокими системными изменениями. Пандемия коронавируса, подчеркнул он, привела к спаду в ключевых секторах мировой экономики и росту безработицы, были нарушены международные цепочки добавленной стоимости, сократились объемы торговли и инвестиций.

"Нельзя назвать простой и внешнюю конъюнктуру. Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции, расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции", - констатировал премьер.