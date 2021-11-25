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Захарова считает, что без возврата России дипсобственности отношения с США не улучшатся

МИД РФ продолжает поиск решения по этому вопросу, добавила дипломат

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна без решения ситуации с российской дипломатической собственностью в США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя недавнее заявление США с осуждением захвата хуситами здания бывшего посольства в Йемене, она напомнила о вопросе с дипсобственностью России.

"Мы исходим из того, что в Вашингтоне начнут применять подобный подход и к самим себе, и в вопросе, безусловно, возвращения отторгнутой российской собственности. Без этого [возврата российской дипсобственности] невозможна в принципе нормализация наших с США двухсторонних отношений, которые просто отравляются учиненными Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ продолжает поиск решения по этому вопросу. Она напомнила, что речь идет о шести объектах, захваченных властями США в нарушение своих правовых обязательств. "Мы делаем все, чтобы эту ситуацию каким-то образом переломить. В контактах с официальными американскими представителями подчеркиваем неприемлемость подобных рейдерских действий. Требуем вернуть земельные участки, здания законному владельцу, допустив российских дипломатов, которым, кстати, регулярно отказывают еще и в инспекции захваченной собственности", - добавила официальный представитель МИД.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

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