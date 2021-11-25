Мишустин призвал страны ШОС обеспечить взаимодействие санэпидслужб для борьбы с ковидом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны обеспечить взаимодействие санитарно-эпидемиологических служб для успешной борьбы с распространением COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для всех нас главное - остановить распространение коронавируса и преодолеть его последствия. Для этого необходимо продолжить реализацию комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемий на территории ШОС, обеспечить взаимодействие наших санитарно-эпидемиологических служб", - сказал он, выступая в четверг на заседании Совета глав правительств ШОС.

Мишустин добавил, что Россия предлагает 9 декабря провести встречу руководителей санитарных служб, чтобы более подробно обсудить шаги, которые делаются для борьбы с пандемией.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Мишустин отметил, что оно продолжается даже в условиях пандемии. Он напомнил, что в октябре в Туле успешно прошел первый музейный форум ШОС с участием представителей государств-членов и наблюдателей. Также, по его словам, работает Университет ШОС, который объединяет почти 80 высших учебных заведений.

"Важно и дальше расширять состав его участников и открывать новые востребованные образовательные направления", - отметил премьер РФ, добавив, что идет активная работа по линии Делового совета, Межбанковского объединения и Молодежного совета ШОС, динамично развивается межрегиональное сотрудничество. Кроме того, по словам Мишустина, перспективной платформой для осуществления конкретных проектов становится Форум глав регионов ШОС.