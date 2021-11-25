Путин сообщил, что отношения России и Сербии развиваются по всем направлениям

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Белградом развиваются по всем направлениям, даже несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александаром Вучичем, которая проходит в четверг в Сочи.

"Вопросов много накопилось. Но несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались. Развивались по всем направлениям", - констатировал российский президент.

Москва и Белград по итогам 2021 года не только преодолеют пандемийный спад в торговом обороте, но и нарастят объем взаимной торговли. "Если в пандемийный год, в 2020 году у нас было падение товарооборота <...>, то в этом году рост уже свыше 20% - только за 9 месяцев текущего года. Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объем товарооборота", - указал он.

РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере. "Мы регулярно проводим совместные учения, развиваем взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов", - заявил глава российского государства.

По мнению Путина, "это, безусловно, идет на пользу двум странам".

Путин считает полезным сотрудничество Москвы и Белграда по производству вакцин от коронавируса не только для двух стран, но и для соседних государств.

"Мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку "Спутника V" в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять эту продукцию со своего предприятия", - сказал президент РФ.

По оценке Путина, "это очень позитивный момент сотрудничества". "Он также говорит о взаимном доверии и взаимной, достаточно глубокой кооперации", - подчеркнул российский лидер.

Москва и Белград регулярно проводят совместные военные учения. Так, в октябре прошли учения "Славянский щит - 2021", в которых батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России была развернута на территории сербской базы. Тогда же прошли совместные летно-тактические учения "Барс - 2021". РФ и Сербия также имеют ряд контрактов на поставку российской техники.

Путин поблагодарил Вучича за поддержку русского языка в Сербии. "Мы благодарны за поддержку русского языка в сербских школах", - сказал президент РФ.

Он также пожелал Вучичу успехов на предстоящих в следующем году в Сербии президентских выборах.

"У вас скоро - весной, в апреле - выборы. Я хочу [выразить] вам слова благодарности за то личное внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели сербские тоже это оценят, и я желаю вам успеха", - сказал Путин, обращаясь к Вучичу.

Планируется, что парламентские и президентские выборы пройдут в Сербии 3 апреля 2022 года. Вучич ранее заявлял, что целью его партии будет абсолютная победа на всех уровнях.