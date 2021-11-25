Захарова указала на важность запуска экспертного диалога между Москвой, Баку и Ереваном

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Запуск трехстороннего экспертного диалога Россия - Азербайджан - Армения важен для Москвы на фоне прошедшей накануне в Баку встречи российских и азербайджанских экспертов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем важным вести дело к запуску трехстороннего экспертного диалога Россия - Азербайджан - Армения", - сказала она.

Первое заседание Российско-азербайджанского экспертного совета прошло в Баку в ноябре 2021 года. В рамках встречи обсуждалось как двустороннее сотрудничество Москвы и Баку, так и взаимодействие внутри региона в целом, сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такие встречи подкрепляют политические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"На наш взгляд, такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, <...> на деле гармонично дополняют интенсивные политико-дипломатические контакты. [Они] заполняют те политические усилия конкретной жизненной повесткой. Это чрезвычайно важный процесс", - резюмировала Захарова.