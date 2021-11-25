Захарова: Россия примет решение об эвакуации своих граждан из Эфиопии исходя из условий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выработка решения о возможной эвакуации российских граждан из Эфиопии в связи с обострением ситуации в стране будет вестись по мере возникновения такой необходимости и на основе анализа текущей обстановки. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что военно-политическая ситуация в Эфиопии остается сложной, а эскалация вооруженного противостояния между правительственными войсками и силами повстанцев "вызывает серьезную озабоченность".

"Нам часто задают вопросы по поводу эвакуации российских граждан. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в этой стране, находимся в постоянном контакте с нашим посольством в Аддис-Абебе, поэтому какие-либо решения на этом направлении будут вырабатываться исходя из необходимости. Для этого всю информацию мы анализируем и делаем это оперативно", - указала дипломат.

По ее словам, Москва всецело поддерживает усилия африканского сообщества по урегулированию внутриэфиопского конфликта и разделяет подходы Совета мира и безопасности Африканского союза, который 8 ноября заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в стране. Кроме этого, Россия возлагает надежды на активное содействие по разрешению кризиса со стороны высокого представителя председателя Комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуна Обасанджо. Захарова напомнила о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и Обасанджо на встрече в Москве 23 ноября уделили приоритетное внимание именно этой теме.

На официальном портале посольства РФ в Эфиопии содержится рекомендация гражданам России воздержаться от поездок в эту африканскую страну без острой необходимости.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй начали 27 октября крупное наступление на севере республики, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Они продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство повстанческой "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.